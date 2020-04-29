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13:05 • 61377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99225 просмотра

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Правительство поддержало решение для возобновления работы рынков

Правительство поддержало решение для возобновления работы рынков

Киев  •  УНН

 • 29266 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал Шмыгаль.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в случае открытия продовольственных рынков в Украине ситуацию по соблюдению карантинных мероприятий на них будет контролировать Госпродпотребслужба.

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