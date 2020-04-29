У МОЗ назвали контролера продовольчих ринків у разі їх відкриття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У разі відкриття продовольчих ринків в Україні ситуацію щодо дотримання карантинних заходів на них контролюватиме Держпродспоживслужба. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас є відповідний орган у державі — Держпродспоживслужба, яка мусить контролювати, в тому числі дотримання у даному випадку карантинних заходів на продовольчих ринках. Окрім того, якщо будуть великі порушення на тому чи іншому ринку, Держпродспоживслужбі буде надано право на закриття таких ринків”, — зазначив він.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні, 29 квітня, планує визначитися з відкриттям продовольчих ринків.