Бессарабский рынок открылся после обновления: что изменилось

В Киеве открыли Бессарабский рынок после обновления, сообщается на странице проекта "Бессарабка. Рынок Еды" в Instagram, пишет УНН.

Подробности

Открытие состоялось в 10 часов 10 декабря в тестовом режиме.

Как сообщается, классический рынок остается, будет фудхолл с кухнями мира и будет бар.

Дополнение

В КГГА ранее сообщали, что в здании коммунального предприятия "Бессарабский рынок" должны были обустроить торговый зал современным облегченным холодильным и торгово-технологическим оборудованием.

Все работы были запланированы на период с 19 мая по 19 августа 2025 года и не предусматривали "никакого вмешательства в конструктивные и аутентичные элементы здания - памятника архитектуры национального значения "Крытый рынок"". Параллельно должны были оптимизировать расположение торговых мест.