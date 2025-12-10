Бессарабский рынок открылся после обновления: что изменилось
Киев • УНН
В Киеве 10 декабря в 10:00 в тестовом режиме открылся Бессарабский рынок после ремонта. Классический рынок остается, будет фудхолл с кухнями мира и бар.
В Киеве открыли Бессарабский рынок после обновления, сообщается на странице проекта "Бессарабка. Рынок Еды" в Instagram, пишет УНН.
Подробности
Открытие состоялось в 10 часов 10 декабря в тестовом режиме.
Как сообщается, классический рынок остается, будет фудхолл с кухнями мира и будет бар.
Дополнение
В КГГА ранее сообщали, что в здании коммунального предприятия "Бессарабский рынок" должны были обустроить торговый зал современным облегченным холодильным и торгово-технологическим оборудованием.
Все работы были запланированы на период с 19 мая по 19 августа 2025 года и не предусматривали "никакого вмешательства в конструктивные и аутентичные элементы здания - памятника архитектуры национального значения "Крытый рынок"". Параллельно должны были оптимизировать расположение торговых мест.