Бессарабский рынок открылся после обновления: что изменилось

Эксклюзив
09:54 • 376 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 5150 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 20096 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 35513 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 36342 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 29454 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 58600 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 40557 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27583 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31713 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН10 декабря, 01:39 • 8350 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 10826 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 18599 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 11922 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 7018 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 376 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 18665 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 58600 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 45366 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 65522 просмотра
УНН Lite
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 7112 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 16631 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 34354 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 34444 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 70753 просмотра
Бессарабский рынок открылся после обновления: что изменилось

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В Киеве 10 декабря в 10:00 в тестовом режиме открылся Бессарабский рынок после ремонта. Классический рынок остается, будет фудхолл с кухнями мира и бар.

Бессарабский рынок открылся после обновления: что изменилось

В Киеве открыли Бессарабский рынок после обновления, сообщается на странице проекта "Бессарабка. Рынок Еды" в Instagram, пишет УНН.

Подробности

Открытие состоялось в 10 часов 10 декабря в тестовом режиме.

Как сообщается, классический рынок остается, будет фудхолл с кухнями мира и будет бар.

Дополнение

В КГГА ранее сообщали, что в здании коммунального предприятия "Бессарабский рынок" должны были обустроить торговый зал современным облегченным холодильным и торгово-технологическим оборудованием.

Все работы были запланированы на период с 19 мая по 19 августа 2025 года и не предусматривали "никакого вмешательства в конструктивные и аутентичные элементы здания - памятника архитектуры национального значения "Крытый рынок"". Параллельно должны были оптимизировать расположение торговых мест.

Юлия Шрамко

Киев