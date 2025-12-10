Бессарабський ринок відкрився після оновлення: що змінилося
Київ • УНН
У Києві 10 грудня о 10:00 в тестовому режимі відкрився Бессарабський ринок після ремонту. Класичний ринок залишається, буде фудхол з кухнями світу та бар.
У Києві відкрили Бессарабський ринок після оновлення, повідомляється на сторінці проєкту "Бессарабка. Ринок Їжі" в Instagram, пише УНН.
Деталі
Відкриття відбулося о 10 годині 10 грудня в тестовому режимі.
Як повідомляється, класичний ринок залишається, буде фудхол з кухнями світу і буде бар.
Доповнення
У КМДА раніше повідомляли, що в будівлі комунального підприємства "Бессарабський ринок" мали облаштувати торговельну залу сучасним полегшеним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.
Усі роботи були заплановані на період з 19 травня по 19 серпня 2025 року і не передбачали "жодного втручання в конструктивні та автентичні елементи будівлі - пам’ятки архітектури національного значення "Критий ринок"". Паралельно мали оптимізувати розташування торгових місць.