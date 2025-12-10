$42.180.11
Ексклюзив
09:54 • 3190 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 8110 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 21554 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 36976 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 37679 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30047 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 60300 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41190 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27745 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31844 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Публікації
Ексклюзиви
Бессарабський ринок відкрився після оновлення: що змінилося

Київ • УНН

 • 680 перегляди

У Києві 10 грудня о 10:00 в тестовому режимі відкрився Бессарабський ринок після ремонту. Класичний ринок залишається, буде фудхол з кухнями світу та бар.

Бессарабський ринок відкрився після оновлення: що змінилося

У Києві відкрили Бессарабський ринок після оновлення, повідомляється на сторінці проєкту "Бессарабка. Ринок Їжі" в Instagram, пише УНН.

Деталі

Відкриття відбулося о 10 годині 10 грудня в тестовому режимі.

Як повідомляється, класичний ринок залишається, буде фудхол з кухнями світу і буде бар.

Доповнення

У КМДА раніше повідомляли, що в будівлі комунального підприємства "Бессарабський ринок" мали облаштувати торговельну залу сучасним полегшеним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Усі роботи були заплановані на період з 19 травня по 19 серпня 2025 року і не передбачали "жодного втручання в конструктивні та автентичні елементи будівлі - пам’ятки архітектури національного значення "Критий ринок"". Паралельно мали оптимізувати розташування торгових місць.

Юлія Шрамко

