Бессарабський ринок відкрився після оновлення: що змінилося

У Києві відкрили Бессарабський ринок після оновлення, повідомляється на сторінці проєкту "Бессарабка. Ринок Їжі" в Instagram, пише УНН.

Деталі

Відкриття відбулося о 10 годині 10 грудня в тестовому режимі.

Як повідомляється, класичний ринок залишається, буде фудхол з кухнями світу і буде бар.

Доповнення

У КМДА раніше повідомляли, що в будівлі комунального підприємства "Бессарабський ринок" мали облаштувати торговельну залу сучасним полегшеним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Усі роботи були заплановані на період з 19 травня по 19 серпня 2025 року і не передбачали "жодного втручання в конструктивні та автентичні елементи будівлі - пам’ятки архітектури національного значення "Критий ринок"". Паралельно мали оптимізувати розташування торгових місць.