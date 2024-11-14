Беспилотники оккупантов замечены над Киевщиной: куда направляются вражеские БпЛА

Над Киевской областью зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации, один из них движется южнее Киева, в направлении Василькова, по западному курсу. Другие беспилотники были зафиксированы на востоке Киевской области, где их траектория направлена на Канев.

Украинские военные продолжают контролировать воздушную ситуацию.

Воздушные силы обнаружили группы вражеских дронов над восточными регионами Украины