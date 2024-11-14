Воздушные силы обнаружили группы вражеских дронов над восточными регионами Украины

Над Украиной обнаружено несколько групп вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили об активном движении вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) со стороны Курской области, которые приближаются к восточным регионам Украины. Беспилотники движутся на Полтавщину и Черниговщину, выбирая курсы на юг и запад, с заходом вглубь территории.

Вражеские БпЛА были замечены в нескольких направлениях. Часть из них движется в западном направлении над центральной Черниговщиной, а еще один рой дронов зафиксирован на границе Черниговской и Полтавской областей, продвигаясь юго-западным курсом. На Полтавщине, вблизи населенного пункта Рамодан, беспилотники держат направление на Лубны.

Воздушные силы ВСУ продолжают мониторинг ситуации, пытаясь противодействовать угрозе со стороны ударных беспилотников, представляющих опасность для гражданского населения и объектов инфраструктуры.