Беспилотники атаковали ряд российских регионов, в том числе предприятия оборонной промышленности

В ночь на 11 июля беспилотники атаковали три российские области - Курскую, Тульскую и Московскую. В Подмосковье, в частности, под ударом оказалось предприятие "Кронштадт", специализирующееся на разработке беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что взрывы в Туле были слышны в Пролетарском районе местными жителями. В этом районе расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Это подтверждают свидетельства очевидцев, видео которых геолоцировала ASTRA.

По словам местных жителей, атака сосредоточилась именно в Пролетарском районе.

Свидетельства очевидцев подтверждают и записи звуков взрывов, снятые на фоне двух многоэтажек. ASTRA определила, что это дома №17 и №19 на улице Хворостухина. Приблизительно в 1,8 – 2,3 км от них, на улице Щегловская Засека, расположены:

АО "Конструкторское бюро приборостроения" – разработчик высокоточных управляемых вооружений;

НПО «СПЛАВ» – производитель реактивных систем залпового огня;

АО «Щегловский вал» – крупное предприятие, разрабатывающее управляемое оружие для сухопутных войск, ПВО и боевое стрелковое оружие.

По сообщению СМИ, ночью под ударом дронов было Подмосковье, в частности город Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Ранее по нему уже наносились удары.

Также сообщается о большом количестве БПЛА и взрывов в Тверской области.

Дроны атаковали Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина (ЛАЗ им. П. А. Воронина)

Было несколько попаданий в завод, последствия уточняются.

Завод входит в состав АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (РСК "МиГ"), а РСК "МиГ" в свою очередь является частью государственной корпорации ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), под контролем Ростеха.

Завод имеет статус стратегического предприятия. Территория охраняется.

Завод занимается:

производством, сборкой и модернизацией военных самолетов;

ремонтом самолетов, преимущественно марок МиГ;

испытанием техники (имеет собственный летный испытательный полигон и взлетную полосу).

Основная продукция:

истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2;

учебно-боевые модификации;

проводятся глубокая модернизация, капремонты и продление ресурса самолетов.

По сообщению советника городского головы Мариуполя и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. С 06 утра под атакой Таганрог, Ростовская область.

Активная работа ПВО, цель в районе аэродрома. Официальный Таганрог "все сбили", однако местные сообщают о последствиях на земле. Уточняем. Всего за ночь МинУбийств РФ отчиталось о сбитии 155 БПЛА - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений о работе ПВО и взрывах поступало из Московской области (Дубны), Тулы и "буферной зоны" - Курщина, Брянщина, Белгородщина. Фиксировались БПЛА в направлении Новороссийска над Краснодарским краем, результат требует уточнения.

В целом география официальных сообщений о волне дронов:

Курская область - 53 беспилотника,

Брянская - 19,

Смоленская - 15,

Белгородская - 14,

Тульская - 13,

по 11 - Орловщина и Московский регион,

Крым - 7,

по 4 - Липецкая область и Черное море,

по 2 - Ростовская и Калужская области.

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