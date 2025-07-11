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Беспилотники атаковали ряд российских регионов, в том числе предприятия оборонной промышленности

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Ночью 11 июля дроны атаковали курскую,тульскую и московскую области рф, в том числе предприятия оборонной промышленности. Под ударом оказались производители беспилотников, высокоточного вооружения и самолетов.

Беспилотники атаковали ряд российских регионов, в том числе предприятия оборонной промышленности

В ночь на 11 июля беспилотники атаковали три российские области - Курскую, Тульскую и Московскую. В Подмосковье, в частности, под ударом оказалось предприятие "Кронштадт", специализирующееся на разработке беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что взрывы в Туле были слышны в Пролетарском районе местными жителями. В этом районе расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Это подтверждают свидетельства очевидцев, видео которых геолоцировала ASTRA.

По словам местных жителей, атака сосредоточилась именно в Пролетарском районе.

Свидетельства очевидцев подтверждают и записи звуков взрывов, снятые на фоне двух многоэтажек. ASTRA определила, что это дома №17 и №19 на улице Хворостухина. Приблизительно в 1,8 – 2,3 км от них, на улице Щегловская Засека, расположены:

  • АО "Конструкторское бюро приборостроения" – разработчик высокоточных управляемых вооружений;
    • НПО «СПЛАВ» – производитель реактивных систем залпового огня;
      • АО «Щегловский вал» – крупное предприятие, разрабатывающее управляемое оружие для сухопутных войск, ПВО и боевое стрелковое оружие.

        По сообщению СМИ, ночью под ударом дронов было Подмосковье, в частности город Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Ранее по нему уже наносились удары.

        Также сообщается о большом количестве БПЛА и взрывов в Тверской области.

        Дроны атаковали Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина (ЛАЗ им. П. А. Воронина)

        Было несколько попаданий в завод, последствия уточняются.

        Завод входит в состав АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (РСК "МиГ"), а РСК "МиГ" в свою очередь является частью государственной корпорации ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), под контролем Ростеха.

        Завод имеет статус стратегического предприятия. Территория охраняется.

        Завод занимается:

        • производством, сборкой и модернизацией военных самолетов;
          • ремонтом самолетов, преимущественно марок МиГ;
            • испытанием техники (имеет собственный летный испытательный полигон и взлетную полосу).

              Основная продукция:

              • истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2;
                • учебно-боевые модификации;
                  • проводятся глубокая модернизация, капремонты и продление ресурса самолетов.

                    По сообщению советника городского головы Мариуполя и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. С 06 утра под атакой Таганрог, Ростовская область.

                    Активная работа ПВО, цель в районе аэродрома. Официальный Таганрог "все сбили", однако местные сообщают о последствиях на земле. Уточняем. Всего за ночь МинУбийств РФ отчиталось о сбитии 155 БПЛА

                    - говорится в сообщении.

                    Больше всего сообщений о работе ПВО и взрывах поступало из Московской области (Дубны), Тулы и "буферной зоны" - Курщина, Брянщина, Белгородщина. Фиксировались БПЛА в направлении Новороссийска над Краснодарским краем, результат требует уточнения.

                    В целом география официальных сообщений о волне дронов:

                    •  Курская область - 53 беспилотника,
                      •  Брянская - 19,
                        • Смоленская - 15,
                          •  Белгородская - 14,
                            •  Тульская - 13,
                              • по 11 - Орловщина и Московский регион,
                                •  Крым - 7,
                                  •  по 4 - Липецкая область и Черное море,
                                    •  по 2 - Ростовская и Калужская области.

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                                      Ольга Розгон

                                      Ольга Розгон

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                                      Brent Oil
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                                      Gold
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                                      Gas TTF
                                      $
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