Беспилотники атаковали ряд российских регионов, в том числе предприятия оборонной промышленности
Киев • УНН
Ночью 11 июля дроны атаковали курскую,тульскую и московскую области рф, в том числе предприятия оборонной промышленности. Под ударом оказались производители беспилотников, высокоточного вооружения и самолетов.
В ночь на 11 июля беспилотники атаковали три российские области - Курскую, Тульскую и Московскую. В Подмосковье, в частности, под ударом оказалось предприятие "Кронштадт", специализирующееся на разработке беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что взрывы в Туле были слышны в Пролетарском районе местными жителями. В этом районе расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Это подтверждают свидетельства очевидцев, видео которых геолоцировала ASTRA.
По словам местных жителей, атака сосредоточилась именно в Пролетарском районе.
Свидетельства очевидцев подтверждают и записи звуков взрывов, снятые на фоне двух многоэтажек. ASTRA определила, что это дома №17 и №19 на улице Хворостухина. Приблизительно в 1,8 – 2,3 км от них, на улице Щегловская Засека, расположены:
- АО "Конструкторское бюро приборостроения" – разработчик высокоточных управляемых вооружений;
- НПО «СПЛАВ» – производитель реактивных систем залпового огня;
- АО «Щегловский вал» – крупное предприятие, разрабатывающее управляемое оружие для сухопутных войск, ПВО и боевое стрелковое оружие.
По сообщению СМИ, ночью под ударом дронов было Подмосковье, в частности город Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Ранее по нему уже наносились удары.
Также сообщается о большом количестве БПЛА и взрывов в Тверской области.
Дроны атаковали Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина (ЛАЗ им. П. А. Воронина)
Было несколько попаданий в завод, последствия уточняются.
Завод входит в состав АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (РСК "МиГ"), а РСК "МиГ" в свою очередь является частью государственной корпорации ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), под контролем Ростеха.
Завод имеет статус стратегического предприятия. Территория охраняется.
Завод занимается:
- производством, сборкой и модернизацией военных самолетов;
- ремонтом самолетов, преимущественно марок МиГ;
- испытанием техники (имеет собственный летный испытательный полигон и взлетную полосу).
Основная продукция:
- истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2;
- учебно-боевые модификации;
- проводятся глубокая модернизация, капремонты и продление ресурса самолетов.
По сообщению советника городского головы Мариуполя и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. С 06 утра под атакой Таганрог, Ростовская область.
Активная работа ПВО, цель в районе аэродрома. Официальный Таганрог "все сбили", однако местные сообщают о последствиях на земле. Уточняем. Всего за ночь МинУбийств РФ отчиталось о сбитии 155 БПЛА
Больше всего сообщений о работе ПВО и взрывах поступало из Московской области (Дубны), Тулы и "буферной зоны" - Курщина, Брянщина, Белгородщина. Фиксировались БПЛА в направлении Новороссийска над Краснодарским краем, результат требует уточнения.
В целом география официальных сообщений о волне дронов:
- Курская область - 53 беспилотника,
- Брянская - 19,
- Смоленская - 15,
- Белгородская - 14,
- Тульская - 13,
- по 11 - Орловщина и Московский регион,
- Крым - 7,
- по 4 - Липецкая область и Черное море,
- по 2 - Ростовская и Калужская области.
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