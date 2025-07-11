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Безпілотники атакували низку російських регіонів, зокрема підприємства оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Уночі 11 липня дрони атакували курську, тульську та московську області рф, зокрема підприємства оборонної промисловості. Під ударом опинилися виробники безпілотників, високоточного озброєння та літаків.

Безпілотники атакували низку російських регіонів, зокрема підприємства оборонної промисловості

Уночі 11 липня дрони атакували три російські області - курську, тульську та московську. У Підмосков'ї зокрема під ударом опинилося підприємство "Кронштадт", що спеціалізується на розробленні безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вибухи в Тулі були чутні в Пролетарському районі місцевими жителями. У цьому районі розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості рф. Це підтверджують свідчення очевидців, відео яких геолокувала ASTRA.

За словами місцевих жителів, атака зосередилась саме в Пролетарському районі.

Свідчення очевидців підтверджують і записи звуків вибухів, зняті на фоні двох багатоповерхівок. ASTRA визначила, що це будинки №17 і №19 на вулиці Хворостухіна. Приблизно в 1,8 – 2,3 км від них, на вулиці Щегловська Зосека, розташовані:

  • АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – розробник високоточних керованих озброєнь;
    • НВО «СПЛАВ» – виробник реактивних систем залпового вогню;
      • АТ «Щегловський вал» – велике підприємство, що розробляє керовану зброю для сухопутних військ, ППО і бойову стрілецьку зброю .

        За повідомленням ЗМІ вночі під ударом дронів було Підмосков’я, зокрема місто Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Раніше по ньому вже завдавали ударів.

        Також повідомляється про велику кількість БПЛА та вибухів у Тверській області.

        Дрони атакували Луховицький авіаційний завод імені П. А. Вороніна (ЛАЗ ім. П. А. Вороніна)

        Було декілька влучань в завод, наслідки уточнюються.

        Завод входить до складу АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" (РСК "МіГ") А РСК "МіГ" у свою чергу є частиною державної корпорації ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація), під контролем Ростеху.

        Завод має статус стратегічного підприємства. Територія охороняється.

        Завод займається:

        • виробництвом, складанням та модернізацією військових літаків;
          • ремонтом літаків, переважно марок МіГ;
            • випробуванням техніки (має власний льотний випробувальний полігон і злітну смугу).

              Основна продукція:

              • винищувачі МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2;
                • навчально-бойові модифікації;
                  • проводяться глибока модернізація, капремонти та продовження ресурсу літаків.

                    За повідомленням радника міського голови Маріуполя та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. З 06 ранку під атакою Таганрог, Ростовська область.

                    Активна робота ППО, ціль в районі аеродрому. Офіціний Таганрог "все збили", проте місцеві повідомляють про наслідки на землі. Уточнюємо. Загалом за ніч МінВбивств РФ відзвітувало про збиття 155 БПЛА

                    - йдеться у повідомленні.

                    Найбільше повідомлень про роботу ППО та вибухи надходило з Московської області (Дубни), Тули та "буферної зони" - Курщина, Брянщина, Белгородщина. Фіксувались БПЛА в напряму Новоросійська над Краснодарським краєм, результат потребує уточнення.

                    Загалом географія офіційних повідомлень про хвилю дронів :

                    •  Курська область - 53 безпілотники,
                      •  Брянська - 19,
                        • Смоленська - 15,
                          •  Бєлгородська - 14,
                            •  Тульська - 13,
                              • по 11 - Орловщина та Московський регіон,
                                •  Крим - 7,
                                  •  по 4 - Липецька область і Чорне море,
                                    •  по 2 - Ростовська та Калузька області.

                                      Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у підмосков'ї: вибухало на території технопарку "Резоніт"12.06.25, 09:46 • 4273 перегляди

                                      Ольга Розгон

                                      Ольга Розгон

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                                      Brent Oil
                                      $
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                                      Gold
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                                      Gas TTF
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