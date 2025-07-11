Безпілотники атакували низку російських регіонів, зокрема підприємства оборонної промисловості

Уночі 11 липня дрони атакували три російські області - курську, тульську та московську. У Підмосков'ї зокрема під ударом опинилося підприємство "Кронштадт", що спеціалізується на розробленні безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Зазначається, що вибухи в Тулі були чутні в Пролетарському районі місцевими жителями. У цьому районі розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості рф. Це підтверджують свідчення очевидців, відео яких геолокувала ASTRA.

За словами місцевих жителів, атака зосередилась саме в Пролетарському районі.

Свідчення очевидців підтверджують і записи звуків вибухів, зняті на фоні двох багатоповерхівок. ASTRA визначила, що це будинки №17 і №19 на вулиці Хворостухіна. Приблизно в 1,8 – 2,3 км від них, на вулиці Щегловська Зосека, розташовані:

АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – розробник високоточних керованих озброєнь;

НВО «СПЛАВ» – виробник реактивних систем залпового вогню;

АТ «Щегловський вал» – велике підприємство, що розробляє керовану зброю для сухопутних військ, ППО і бойову стрілецьку зброю .

За повідомленням ЗМІ вночі під ударом дронів було Підмосков’я, зокрема місто Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Раніше по ньому вже завдавали ударів.

Також повідомляється про велику кількість БПЛА та вибухів у Тверській області.

Дрони атакували Луховицький авіаційний завод імені П. А. Вороніна (ЛАЗ ім. П. А. Вороніна)

Було декілька влучань в завод, наслідки уточнюються.

Завод входить до складу АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" (РСК "МіГ") А РСК "МіГ" у свою чергу є частиною державної корпорації ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація), під контролем Ростеху.

Завод має статус стратегічного підприємства. Територія охороняється.

Завод займається:

виробництвом, складанням та модернізацією військових літаків;

ремонтом літаків, переважно марок МіГ;

випробуванням техніки (має власний льотний випробувальний полігон і злітну смугу).

Основна продукція:

винищувачі МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2;

навчально-бойові модифікації;

проводяться глибока модернізація, капремонти та продовження ресурсу літаків.

За повідомленням радника міського голови Маріуполя та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. З 06 ранку під атакою Таганрог, Ростовська область.

Активна робота ППО, ціль в районі аеродрому. Офіціний Таганрог "все збили", проте місцеві повідомляють про наслідки на землі. Уточнюємо. Загалом за ніч МінВбивств РФ відзвітувало про збиття 155 БПЛА - йдеться у повідомленні.

Найбільше повідомлень про роботу ППО та вибухи надходило з Московської області (Дубни), Тули та "буферної зони" - Курщина, Брянщина, Белгородщина. Фіксувались БПЛА в напряму Новоросійська над Краснодарським краєм, результат потребує уточнення.

Загалом географія офіційних повідомлень про хвилю дронів :

Курська область - 53 безпілотники,

Брянська - 19,

Смоленська - 15,

Бєлгородська - 14,

Тульська - 13,

по 11 - Орловщина та Московський регіон,

Крим - 7,

по 4 - Липецька область і Чорне море,

по 2 - Ростовська та Калузька області.

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