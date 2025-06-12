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Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у підмосков'ї: вибухало на території технопарку "Резоніт"

Київ • УНН

 • 2142 перегляди

Українські сили завдали удару по важливому об'єкту ВПК в Московській області. Зафіксовано вибухи на території технопарку "Резоніт", де виробляють електроніку для озброєння.

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у підмосков'ї: вибухало на території технопарку "Резоніт"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження вночі об’єкта російського ВПК у московській області - зафіксовано вибухи на території технопарку "Резоніт" у зубово, повідомили в Генштабі, пише УНН.

Уражено об’єкт ВПК у Московській області

- повідомили у Генштабі.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - ідеться у повідомленні.

Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки

- зазначили у Генштабі.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Втрати рф в Україні сягнули мільйона: Генштаб розписав по роках12.06.25, 08:59 • 2456 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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