Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в подмосковье: взрывалось на территории технопарка "Резонит"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ночью объекта российского ВПК в московской области - зафиксированы взрывы на территории технопарка "Резонит" в зубово, сообщили в Генштабе, пишет УНН.

Поражен объект ВПК в Московской области - сообщили в Генштабе.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.

Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники - отметили в Генштабе.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Далі буде! Слава Україні!" - подчеркнули в Генштабе.

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