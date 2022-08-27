Бербок поддержала финского премьер после нашумевшего видео с вечеринки: "Политики - тоже люди"

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"Кого-то это может и шокирует, но политики - тоже люди, у них есть личная жизнь", - заявила Бербок, комментируя знаменитое уже видео, на котором Марин танцует на вечеринке.

"Я тоже люблю музыку и играю в карты, уогда у меня есть немного личного времени. И во время отпуска я была на рок-концерте, пусть и на вечеринке, к сожалению", - добавила она.

Детали

На видео с вечеринкой отреагировала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ранее Каллас выразила поддержку своей финской коллеге и сказала в интервью эстонским газетам, что танцы – это нормально.

Также она считает, что причина утечки в сеть видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин кроется во внутриполитической борьбе, пишет ERR.

"Вы в Италии можете подумать, что Финляндия - очень скучная страна. Но даже в Финляндии и Эстонии идет внутренняя политическая борьба. В апреле в Финляндии пройдут выборы, поэтому я считаю это частью внутриполитической борьбы", - сказала Каллас итальянской газете la Repubblica.

Отвечая на вопрос, может ли за утечкой видео стоять рф, Каллас сказала, что не считает это вероятным. "Думаю, что нам не следует переоценивать россию. У нас тоже есть политические силы, которые хотят свергнуть правящую партию. Это нормально. У меня нет никаких доказательств того, что здесь замешана россия", - сказала премьер-министр Эстонии.

Дополнение

Финский премьер второй раз за год попала в скандал из-за приватной вечеринки. Некоторые интерпретировали комментарии, услышанные на видео, как насчет наркотиков. Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии, чтобы "снять подозрения", дал отрицательный результат.