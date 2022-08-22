Тест на наркотики, взятий у прем'єр-міністра Фінляндії, дав негативний результат, щоб "зняти підозри"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії отримала негативний результат тесту на наркотики, який вона зробила, щоб "зняти підозри" після того, як відео із 36-річною Санною Марін на вечірці викликало критику, пише УНН.
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Зразок сечі Марін був перевірений на наявність різних наркотиків, таких як кокаїн, амфетамін, канабіс та опіоїди, повідомила AFP спеціальний радник прем'єр-міністра Іїда Валлін.
"Тест на наркотики, взятий у прем'єр-міністра Санни Марін 19 серпня 2022 року, не виявив наявності наркотиків", - йдеться в заяві офісу Марін, додавши, що результати були підписані лікарем.
"Тест був всебічний. Ми не обирали, як проводити тест", - сказала Валлін.
Контекст
Відео, що просочилося минулого тижня, показало, як Марін танцює і веселиться з групою друзів і знаменитостей, що викликало суперечки в усьому світі.
Деякі інтерпретували коментарі, почуті на відео, як щодо наркотиків, що активно обговорювалося в соціальних мережах і категорично заперечувалося прем'єр-міністром.
Прем'єр зізналася, що вживала алкоголь. Крім заперечення вживання наркотиків, вона сказала, що не була свідком вживання наркотиків будь-ким із учасників.
Марін, яка була призначена на посаду у 2019 році у віці 34 років, раніше критикувалася через вечірки в її офіційній резиденції.
У грудні 2021 року вона зазнала критики після того, як з'ясувалося, що вона танцювала до ранку, незважаючи на те, що контактувала із хворим на Covid-19.
Опитування, проведене фінським телеканалом MTV3, показало, що дві третини респондентів вважають її вечірки "серйозною помилкою".