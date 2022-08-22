Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии, дал отрицательный результат, чтобы "снять подозрения"

Детали

Образец мочи Марин был проверен на наличие различных наркотиков, таких как кокаин, амфетамин, каннабис и опиоиды, сообщила AFP специальный советник премьер-министра Иида Валлин.

"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наличия наркотиков", - говорится в заявлении офиса Марин, добавив, что результаты были подписаны врачом.

"Тест был всесторонний. Мы не выбирали, как проводить тест", – сказала Валлин.

Контекст

Обнародованное видео на прошлой неделе показало, как Марин танцует и веселится с группой друзей и знаменитостей, что вызвало споры во всем мире.

Некоторые интерпретировали комментарии, услышанные на видео, как о наркотиках, активно обсуждавшихся в социальных сетях и категорически отрицавшихся премьер-министром.

Премьер призналась, что употребляла алкоголь. Кроме отрицания употребления наркотиков, она сказала, что не была свидетелем употребления наркотиков кем-либо из участников.

Марин, назначенная на должность в 2019 году в возрасте 34 лет, ранее критиковалась из-за вечеринок в ее официальной резиденции.

В декабре 2021 года она подверглась критике после того, как выяснилось, что она танцевала до утра, несмотря на то, что контактировала с больным на Covid-19.

Опрос, проведенный финским телеканалом MTV3, показал, что две трети респондентов считают ее вечеринки "серьезной ошибкой".