Фінський прем'єр вдруге за рік потрапила у скандал через приватну вечірку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У соцмережах з'явилося відео, на якому прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін танцює з друзями. Опозиція навіть зажадала, щоб прем'єр пройшла тест на наркотики. Про це УНН пише з посиланням на ВВС та Yle.
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Разом із деякими знаменитими фінськими політиками Марін влаштувала вечірку у приватному будинку, перш ніж відвідати два бари. Вона наголосила на своєму праві проводити вільний час так само, як і інші її ровесники, сказавши телекомпанії Yle, що сподівається, що люди приймуть це і що "ми живемо в умовах демократії".
"Це приватні зображення, яке не призначалися для оприлюднення", - сказала 36-річна Марін фінській газеті Iltalehti.
При цьому вона додала: "Мені нема чого приховувати і нічого протизаконного я не зробила".
Лідер опозиційної партії "Істинні фіни" Ріїкка Пурра закликала Марін пройти добровільний тест на наркотики, заявивши, що над прем'єр-міністром нависла "тінь сумніву".
Інші політики опозиційної партії критикують як прем'єр-міністра країни, так і фінські ЗМІ за те, що вони розповідають про вечірки, а не про важливіші внутрішні проблеми.
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У минулому Марін привертала увагу відвідуванням рок-фестивалів та вечірками у нічних клубах. У той час як багато молодих людей у Фінляндії пишаються "дикою" стороною свого прем'єр-міністра, відео також викликало критику з боку людей, які вважають її поведінку неналежною.
Торік Марін вибачилася за те, що ходила до клубів після близького контакту із хворим на Covid-19.
Марін обіймає посаду прем'єр-міністра Фінляндії з грудня 2019 року та зберігає підтримку своєї партії.