Финский премьер второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки

Детали

Вместе с некоторыми знаменитыми финскими политиками Марин устроила вечеринку в частном доме, прежде чем посетить два бара. Она отметила свое право проводить свободное время так же, как и другие ее ровесники, сказав телекомпании Yle, что надеется, что люди примут это и что "мы живем в условиях демократии".

"Это частные изображения, которые не предназначались для обнародования", - сказала 36-летняя Марин финской газете Iltalehti.

При этом она добавила: "Мне нечего скрывать и ничего противозаконного я не сделала".

Лидер оппозиционной партии "Истинные финны" Риикка Пурра призвала Марин пройти добровольный тест на наркотики, заявив, что над премьер-министром нависла "тень сомнения".

Другие политики оппозиционной партии критикуют как премьер-министра страны, так и финские СМИ за то, что они рассказывают о вечеринках, а не о более важных внутренних проблемах.

Добавим

В прошлом Марин привлекала внимание посещением рок-фестивалей и вечеринками в ночных клубах. В то время как многие молодые люди в Финляндии гордятся "дикой" стороной своего премьер-министра, видео также вызвало критику со стороны людей, которые считают ее поведение неподобающим.

В прошлом году Марин извинилась за то, что ходила в клубы после близкого контакта с больным Covid-19.

Марин занимает должность премьер-министра Финляндии с декабря 2019 года и сохраняет поддержку своей партии.