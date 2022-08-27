Бербок підтримала фінську прем'єрку після нашумілого відео з вечірки: "Політики - теж люди"

Цитата

"Когось це може і шокує, але політики - теж люди, у них є особисте життя", - заявила Бербок, коментуючи вже відоме відео, на якому Марін танцює на вечірці.

"Я теж люблю музику і граю в карти, коли у мене є трохи особистого часу. І під час відпустки я була на рок-концерті, хай і на вечірці, на жаль", - зазначила Бербок.

Деталі

На відео з вечіркою відреагувала і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Раніше Каллас висловила підтримку своїй фінській колегі та сказала в інтерв'ю естонським газетам, що танці – це нормально.

Також вона вважає, що причина витоку в мережу відеозаписів із вечірки прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін криється у внутрішньополітичній боротьбі, пише ERR.

"Ви в Італії можете подумати, що Фінляндія - дуже нудна країна. Але навіть у Фінляндії та Естонії триває внутрішня політична боротьба. У квітні у Фінляндії відбудуться вибори, тому я вважаю це частиною внутрішньополітичної боротьби", - сказала Каллас італійській газеті la Repubblica.

Відповідаючи на запитання, чи може за витоком відео стояти рф, Каллас сказала, що не вважає це ймовірним. "Думаю, що нам не слід переоцінювати росію. У нас теж є політичні сили, які хочуть повалити правлячу партію. ​​Це нормально. У мене немає жодних доказів того, що тут замішана росія», - сказала прем'єр-міністр Естонії.

Доповнення

Фінський прем'єр вдруге за рік потрапила у скандал через приватну вечірку. Деякі інтерпретували коментарі, почуті на відео, як щодо наркотиків. Тест на наркотики, взятий у прем'єр-міністра Фінляндії, щоб "зняти підозри", дав негативний результат.