Бензин с биоэтанолом не приведет к подорожанию топлива - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

С июля 2026 года в бензин обязательно будут добавлять 5% биоэтанола. В Минэкономики заверяют, что это не изменит цены и не грозит дефицитом зерна.

Введение обязательного добавления биоэтанола в бензин с 1 июля 2026 года не повлияет на стоимость топлива на украинских АЗС и не создаст угроз для продовольственной безопасности. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

По словам Высоцкого, после перехода на стандарты Е5 и Е10, которые предусматривают обязательное добавление 5% биоэтанола в бензин, существенного влияния на цены не ожидается.

Уже сегодня часть сетей реализует бензин с биоэтанолом без роста цены, а иногда — даже дешевле обычного бензина

 — отметил он.

В министерстве также подчеркнули, что опасения относительно возможного дефицита кукурузы или негативного влияния на продовольственный рынок являются необоснованными.

Высоцкий объяснил, что производство биоэтанола не создаст критической нагрузки на аграрный сектор, а Украина имеет достаточный ресурсный потенциал для обеспечения как продовольственных нужд, так и производства компонентов для топлива.

В Минэкономики добавили, что внедрение биоэтанола является частью адаптации Украины к европейским экологическим стандартам и уменьшения зависимости от ископаемого топлива.

