Белью назвал Усика лучшим тяжеловесом всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью прокомментировал свое поражение нокаутом абсолютному чемпиону мира Александру Усику, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского спортсмена.
"Он (Усик - ред.) очень тяжелый и неудобный соперник. Он большой и он превосходит тебя. Я сделал все, что мог, но Усик, вероятно, лучший боксер тяжелого веса из всех, кто когда-либо жил. Александр нанес отличный удар, а я даже не знаю, смог я причинить ему боль. Я был в боксе 20 лет, и теперь это конец", - сказал британец.
Стоит отметить, что в активе украинца 16 побед из которых 12 досрочно, а также ни одного поражения.
Напомним, сегодня во время поединка в Манчестере Усик в восьмом раунде накаутував британца Тони Белью.
Добавим, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик по версии издания BoxRec занял третье место в рейтинге сильнейших боксеров мира.
Как сообщал УНН, британец Тони Белью объявил о завершении карьеры боксера после поражения от Украинской Александра Усика.