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Усик посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу

Усик посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за версією видання BoxRec посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу, передає УНН.

Його колега — Василь Ломаченко, обіймає 5 сходинку у цьому рейтингу.

Нагадаємо, сьогодні під час поєдинку у Манчестері Усик у восьмому раунді накаутував британця Тоні Белью.

Белью програв Усіку нокаутом у восьмому раунді і не зміг відібрати у суперника титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як повідомляв УНН, британець Тоні Белью оголосив про завершення кар’єри боксера після поразки від українця Олександра Усика. 

Українські Національні Новини

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