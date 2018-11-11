Усик посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за версією видання BoxRec посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу, передає УНН.
Його колега — Василь Ломаченко, обіймає 5 сходинку у цьому рейтингу.
Нагадаємо, сьогодні під час поєдинку у Манчестері Усик у восьмому раунді накаутував британця Тоні Белью.
Белью програв Усіку нокаутом у восьмому раунді і не зміг відібрати у суперника титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Як повідомляв УНН, британець Тоні Белью оголосив про завершення кар’єри боксера після поразки від українця Олександра Усика.