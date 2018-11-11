Усик занял третье место в рейтинге сильнейших боксеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик по версии издания BoxRec занял третье место в рейтинге сильнейших боксеров мира, передает УНН.
Его коллега - Василий Ломаченко, занимает 5 место в этом рейтинге.
Напомним, сегодня во время поединка в Манчестере Усик в восьмом раунде накаутировал британца Тони Белью.
Белью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде и не смог отобрать у соперника титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Как сообщал УНН, британец Тони Белью объявил о завершении карьеры боксера после поражения от украинца Александра Усика.