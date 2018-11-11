Белью назвав Усика найкращим важковаговиком усіх часів

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью прокоментував свою поразку нокаутом абсолютному чемпіонові світу Олександру Усику, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського спортсмена.

"Він (Усик - ред.) неймовірно важкий і незручний суперник. Він великий і він перевершує тебе. Я зробив все, що міг, але Усик, ймовірно, кращий боксер важкої ваги з усіх, хто коли-небудь жив. Олександр завдав відмінний удар, а я навіть не знаю, чи зміг я заподіяти йому біль. Я був в боксі 20 років, і тепер це кінець", - сказав британець.

Варто відзначити, що в активі українця 16 перемог з яких 12 достроково, а також жодної поразки.

Нагадаємо, сьогодні під час поєдинку у Манчестері Усик у восьмому раунді накаутував британця Тоні Белью.

Додамо, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за версією видання BoxRec посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу.

Як повідомляв УНН, британець Тоні Белью оголосив про завершення кар’єри боксера після поразки від українця Олександра Усика.

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