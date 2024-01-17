Белорусская армия не привлекалась и не привлекается к войне против Украины - ГУР

Сухопутные войска Беларуси не привлекались и не привлекаются к войне на территории Украины, как того хотел российский диктатор владимир путин.

Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Детали

Голубой мечтой путина остается привлечение белорусской армии к наземным операциям на стороне российских оккупантов против Украины. Но, впрочем, за все время полномасштабного вторжения, несмотря на прямые и косвенные уговоры и давление, путин этого не достиг. И сейчас ситуация пока не изменилась... Взаимодействие есть, и в секторе безопасности фиксировалась передача вооружений, техники, боекомплектов, это все было, но Сухопутная армия Беларуси не привлекалась и не привлекается сейчас к войне против Украины - сказал Юсов.

Он отметил, что разведчики отслеживают ситуацию на границе с Беларусью.

Это не повод расслабляться, мы, конечно, отслеживаем ситуацию на границе и что касается в целом белорусского направления, но пока ситуация без изменений - добавил Юсов.

Напомним,

министр обороны беларуси виктор хренин 16 января в минске представил проект обновленной военной доктрины, которая исходит из тесных союзнических отношений с россией. Впервые предусмотрена возможность применения ядерного оружия.

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