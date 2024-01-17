Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 16 січня у Мінську представив проєкт оновленої військової доктрини, яка виходить із тісних союзницьких відносин із Росією. Вперше передбачено можливість застосування ядерної зброї. Про це пише Washington Post, передає УНН.

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Торік Кремль оголосив про розміщення у Білорусі тактичної ядерної зброї, не уточнивши її кількості. Росія заявила, що залишить за собою контроль над цією зброєю, призначеною для застосування на полі бою. Було також зазначено, що йдеться про зброю малого радіусу дії та порівняно невелику потужність.

Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї на білоруській території має бути стримуванням агресії з боку Польщі, члена НАТО.

Білорусь жоден народ не розглядає як свого ворога, попри дії їхніх урядів. Це ключове посилання, дух Військової доктрини заявив Віктор Хренін.

У проекті оновленої Військової доктрини з'явилася нова глава, де позначені союзницькі зобов'язання Білорусі. Під час її підготовки враховувався і досвід Казахстану, який пережив "спробу держперевороту.

За результатами розгляду проєкту Військової доктрини на засіданні Ради безпеки 16 січня документ буде доопрацьовано і надалі внесено на затвердження Всеукраїнських народних зборів.

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