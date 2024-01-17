Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 16 января в Минске представил проект обновленной военной доктрины, которая исходит из тесных союзнических отношений с Россией. Впервые предусмотрена возможность применения ядерного оружия. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

В прошлом году Кремль объявил о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, не уточнив его количество. Россия заявила, что оставит за собой контроль над этим оружием, предназначенным для применения на поле боя. Было также отмечено, что речь идет об оружии малого радиуса действия и сравнительно небольшой мощности.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории должно быть сдерживанием агрессии со стороны Польши, члена НАТО.

Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины заявил Виктор Хренин.

В проекте обновленной Военной доктрины появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Беларуси. Во время ее подготовки учитывался и опыт Казахстана, который пережил "попытку госпереворота.

По результатам рассмотрения проекта Военной доктрины на заседании Совета безопасности 16 января документ будет доработан и в дальнейшем внесен на утверждение Всеукраинского народного собрания.

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