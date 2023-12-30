Ядерный реактор КНДР заработает следующим летом - Минобороны Южной Кореи

Экспериментальный легководный ядерный реактор Северной Кореи заработает следующим летом, заявил глава обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сделал такое заявление после того, как на прошлой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил беспокойство относительно признаков активности на реакторе главного северного ядерного комплекса Йонбен.

Гросси сказал, что его агентство обнаружило признаки того, что Северная Корея ввела в эксплуатацию реактор, отметив, что экспериментальный реактор может производить плутоний - ключевое топливо для ядерного оружия.

Шин сказал, что Сеул обнаружил признаки сброса охлаждающей воды из реактора с прошлого лета, по оценкам, что с того времени Северу, вероятно, понадобится около года, чтобы запустить реактор на полную работу.

(Реактор) сейчас находится на испытательном запуске для совершенствования его оборудования и средств. Ожидается, что следующим летом он заработает в нормальном режиме сказал Шин Вон Сик.

Север начал строить экспериментальный реактор более десяти лет назад, который, как известно, имеет большую мощность, чем 5-мегаваттный реактор в Йонбене, который режим использовал для производства плутония.

Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций, которые накладывают санкции на Северную Корею за разработку ядерного оружия и связанную с ним деятельность.

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