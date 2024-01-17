Білоруська армія не залучалася і не залучається до війни проти України - ГУР

Сухопутні війська білорусі не залучались та не залучаються до війни на території України, як того хотів російський диктатор володимир путін.

Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

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Блакитною мрією путіна залишається залучення білоруської армії до наземних операцій на боці російських окупантів проти України. Але, втім, за весь час повномасштабного вторгнення, попри прямі і непрямі умовляння й тиск, путін цього не досяг. І зараз ситуація наразі не змінилась… Взаємодія є, і в секторі безпеки фіксувалась передача озброєнь, техніки, боєкомплектів, це все було, але Сухопутна армія білорусі не залучалась і не залучається наразі до війни проти України - сказав Юсов.

Він наголосив, що розвідники відстежують ситуацію на кордоні з білоруссю.

Це не привід розслаблятись, ми, звичайно, відстежуємо ситуацію на кордоні і що стосується в цілому білоруського напрямку, але поки що ситуація без змін - додав Юсов.

Нагадаємо

міністр оборони білорусі віктор хренін 16 січня у Мінську представив проєкт оновленої військової доктрини, яка виходить із тісних союзницьких відносин із росією. Вперше передбачено можливість застосування ядерної зброї.

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