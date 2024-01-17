російські загарбники на ТОТ фіксують зростання проукраїнських настроїв - ГУР

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях фіксують проукраїнські настрої що зростають. Вони вдаються до залякування місцевого населення, а також тиску на українців, включаючи дітей. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

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Як розповів Юсов, російські силовики й окупаційні адміністрації звітують про незадоволеність місцевого населення підготовкою окупантів до зимового періоду, незадовільним станом ЖКГ, а також фіксують зростаючі проукраїнські настрої.

Якщо зазвичай, коли ми виявляємо роботу спецслужб, то це контрдиверсійна, контртерористична робота, так мало б бути в цивілізованих країнах, то функцією російських загарбників, представників ФСБ, інших структур росгвардії є власне залякування місцевого населення, придушення протестних настроїв, - сказав Юсов.

Він додав, що російські силовики не змогли забезпечити лояльність українців на окупованих територіях, що означає "посилення подальшого тиску на всіх ланках, включно із закладами освіти та навіть проти дітей та підлітків".

Також представник ССО зазначив, що окупанти не здатні боротися з українським підпіллям, тому вдаються до різних методів їх пошуку.

Окупанти зрозуміли, що базові методи пошуку підпілля не працюють. Після того, як вони зрозуміли, що фізичні блокпости, які знаходяться по містах, є неефективними, в другому півріччі 2023 року окупанти запустили так звані мобільні блокпости, які складаються з двох автомобілів, що пересуваються містами й можуть стати в будь-якому місці та облаштувати тимчасовий пункт. Тобто якихось правил проходження перевірки не існує, - сказав представник ССО.

Він наголосив, що окупанти перевіряють людей, які їм не сподобалися, або щось не так сказала, або сама наявність українського паспорта і відмова від російського паспорта.

Для російських спецслужб вже є причина відправити людину на підвал і піддати тортурам. Ці тортури можуть тривати від тижня до двох місяців - резюмував представник ССО.

Нагадаємо

Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що російські окупанти закликають керівництво збільшити кількість росгвардійців на окупованих територіях для контролю місцевого населення.