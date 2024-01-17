російські загарбники на ТОТ фіксують зростання проукраїнських настроїв - ГУР

ukenru
29 березня, 17:57 • 104371 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123505 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121663 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159992 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135861 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131127 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143496 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145796 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388286 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172450 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
63 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10199 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19298 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16170 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 24740 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23399 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237274 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388289 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442868 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451139 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123506 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131912 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126030 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100217 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108860 перегляди
Актуальне
російські загарбники на ТОТ фіксують зростання проукраїнських настроїв - ГУР

російські загарбники на ТОТ фіксують зростання проукраїнських настроїв - ГУР

Київ • УНН

 • 20443 перегляди

російські війська на тимчасово окупованих територіях України фіксують зростання проукраїнських настроїв і вдаються до залякування. Вони чинять тиск на місцевих жителів, у тому числі на дітей, щоб домогтися їхньої лояльності.

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях фіксують проукраїнські настрої що зростають. Вони вдаються до залякування місцевого населення, а також тиску на українців, включаючи дітей. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як розповів Юсов, російські силовики й окупаційні адміністрації звітують про незадоволеність місцевого населення підготовкою окупантів до зимового періоду, незадовільним станом ЖКГ, а також фіксують зростаючі проукраїнські настрої.

Якщо зазвичай, коли ми виявляємо роботу спецслужб, то це контрдиверсійна, контртерористична робота, так мало б бути в цивілізованих країнах, то функцією російських загарбників, представників ФСБ, інших структур росгвардії є власне залякування місцевого населення, придушення протестних настроїв,

- сказав Юсов.

Він додав, що російські силовики не змогли забезпечити лояльність українців на окупованих територіях, що означає "посилення подальшого тиску на всіх ланках, включно із закладами освіти та навіть проти дітей та підлітків".

Також представник ССО зазначив, що окупанти не здатні боротися з українським підпіллям, тому вдаються до різних методів їх пошуку.

Окупанти зрозуміли, що базові методи пошуку підпілля не працюють. Після того, як вони зрозуміли, що фізичні блокпости, які знаходяться по містах, є неефективними, в другому півріччі 2023 року окупанти запустили так звані мобільні блокпости, які складаються з двох автомобілів, що пересуваються містами й можуть стати в будь-якому місці та облаштувати тимчасовий пункт. Тобто якихось правил проходження перевірки не існує,

- сказав представник ССО.

Він наголосив, що окупанти перевіряють людей, які їм не сподобалися, або щось не так сказала, або сама наявність українського паспорта і відмова від російського паспорта.

Для російських спецслужб вже є причина відправити людину на підвал і піддати тортурам. Ці тортури можуть тривати від тижня до двох місяців

- резюмував представник ССО.

Нагадаємо

Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що російські окупанти закликають керівництво збільшити кількість росгвардійців на окупованих територіях для контролю місцевого населення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31