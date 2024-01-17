российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР
Киев • УНН
российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.
российские захватчики на временно оккупированных территориях фиксируют растущие проукраинские настроения. Они прибегают к запугиванию местного населения, а также давлению на украинцев, включая детей. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.
Детали
Как рассказал Юсов, российские силовики и оккупационные администрации отчитываются о недовольстве местного населения подготовкой оккупантов к зимнему периоду, неудовлетворительным состоянием ЖКХ, а также фиксируют растущие проукраинские настроения.
Если обычно, когда мы обнаруживаем работу спецслужб, то это контрдиверсионная, контртеррористическая работа, так должно быть в цивилизованных странах, то функцией российских захватчиков, представителей ФСБ, других структур росгвардии является собственно запугивание местного населения, подавление протестных настроений,
Он добавил, что российские силовики не смогли обеспечить лояльность украинцев на оккупированных территориях, что означает "усиление дальнейшего давления на всех звеньях, включая учебные заведения и даже против детей и подростков".
Также представитель ССО отметил, что оккупанты не способны бороться с украинским подпольем, поэтому прибегают к различным методам их поиска.
Оккупанты поняли, что базовые методы поиска подполья не работают. После того, как они поняли, что физические блокпосты, которые находятся по городам, являются неэффективными, во втором полугодии 2023 года оккупанты запустили так называемые мобильные блокпосты, которые состоят из двух автомобилей, которые передвигаются по городам и могут стать в любом месте и обустроить временный пункт. То есть каких-то правил прохождения проверки не существует,
Он отметил, что оккупанты проверяют людей, которые им не понравились, или что-то не так сказала, или само наличие украинского паспорта и отказ от российского паспорта.
Для российских спецслужб уже есть причина отправить человека на подвал и подвергнуть пыткам. Эти пытки могут длиться от недели до двух месяцев
Напомним
Представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что российские оккупанты призывают руководство увеличить количество росгвардейцев на оккупированных территориях для контроля местного населения.
российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР
российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.
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