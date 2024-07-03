Во вторник, 2 июля, Белый дом прокомментировал слухи о здоровье президента Джо Байдена, признав его низкую результативность в дебатах, одновременно заявив, что он все еще может занимать должность и баллотироваться в президенты США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

"Во-первых, я хочу сказать, что мы понимаем беспокойство. Мы это понимаем. Президент провел не прекрасную ночь", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.





Белый дом опередил первые вопросы журналистов, объявив, что Байден появится на двух мероприятиях на следующей неделе: интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC, которое частично выйдет в эфир в пятницу, и персональной пресс-конференции во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Такие незапланированные события редко случаются для Байдена, который, по подсчетам CNN, отстает от своих последних предшественников в официальных пресс-конференциях.

Отвечая на вопрос, регулярно ли Байден представляет себя так, как он представлял себя на дебатах, Жан-Пьер вспомнила речь, которую Байден произнес в Северной Каролине на следующий день после дебатов: "Он понимает, что он немолодой человек. То, на чем он будет сосредотачиваться, будет продолжать достигать американского народа по проблемам, которые их волнуют".

Дополнение

Жан-Пьер повторила, что Байден был болен в прошлый четверг, добавив, что он все еще болен простудой. По ее словам, президент не принимал лекарств от простуды перед дебатами.

Она добавила, что администрация "совсем не" скрывает информацию о состоянии здоровья президента или его способности выполнять свою работу.

Топ-демократы призывают партию поддержать Байдена, а члены семьи президента отмечают, что "он борется дальше"