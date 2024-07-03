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Білий дім захищає здоров'я Байдена, але визнає погані результати дебатів

Київ • УНН

 • 24885 перегляди

Здоров'я президента Байдена та його здатність обіймати посаду були розглянуті Білим домом, який визнав, що він погано виступив на дебатах, але запевнив, що він все ще може виконувати обов'язки президента і балотуватися на другий термін.

Білий дім захищає здоров'я Байдена, але визнає погані результати дебатів

У вівторок, 2 липня, Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

"По-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми це розуміємо. Президент провів не чудову ніч", - сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.



Білий дім випередив перші запитання журналістів, оголосивши, що Байден з’явиться на двох заходах наступного тижня: інтерв’ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC, яке частково вийде в ефір у п’ятницю, та персональній пресконференції під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Такі незаплановані події рідко трапляються для Байдена, який, за підрахунками CNN, відстає від своїх останніх попередників у офіційних пресконференціях.

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден представляє себе так, як він представляв себе на дебатах, Жан-П’єр згадала промову, яку Байден виголосив у Північній Кароліні наступного дня після дебатів: "Він розуміє, що він немолода людина. Те, на чому він зосереджуватиметься, продовжуватиме досягати американського народу щодо проблем, які їх хвилюють".

Доповнення

Жан-П’єр повторила, що Байден був хворий минулого четверга, додавши, що він все ще хворий на застуду. За її словами, президент не приймав ліків від застуди перед дебатами.

Вона додала, що адміністрація "зовсім не" приховує інформацію про стан здоров'я президента або його здатність виконувати свою роботу.

Топ-демократи закликають партію підтримати Байдена, а члени сім'ї президента наголошують, що "він бореться далі" 01.07.24, 14:19 • 16747 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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