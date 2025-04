Топ-демократи закликають партію підтримати Байдена, а члени сім'ї президента наголошують, що "він бореться далі"

Провідні діячі Демократичної партії висловили публічну підтримку президенту Джо Байдену. Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal та The New York Times.

Деталі

Високопоставлені демократи виключають можливість заміни Байдена на тлі закликів до його виходу з президентської гонки.

Сенатор-демократ від Джорджії Рафаель Уорнок, один із кількох демократів, яких вважають можливою заміною Байдена, зазначив, що "погані дебати трапляються".

Незважаючи на оцінку дебатів Байден не повинен вийти з перегонів, вважає Уорнок.

"Я підтримую Джо Байдена, і наша місія полягає в тому, щоб переконатися, що він подолає фінішну пряму в листопаді" - сказав він.

Також президента Байдена закликає залишатися в гонці його сім'я.

Незважаючи на провальний виступ на дебатах минулого тижня, "вся родина єдина". Джерело The New York Times зазначає про заклики до Байдена, з боку його родини, продовжувати боротьбу. "Він стоїть і бореться далі", - сказав співрозмовник Times.

