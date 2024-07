Ведущие деятели Демократической партии выразили публичную поддержку президенту Джо Байдену. Пишет УНН с ссылкой на The Wall Street Journal и The New York Times.

Детали

Высокопоставленные демократы исключают возможность замены Байдена на фоне призывов к его выходу из президентской гонки.

Сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, которых считают возможной заменой Байдена, отметил, что "плохие дебаты случаются".

Несмотря на оценку дебатов, Байден не должен выйти из гонки, считает Уорнок.

"Я поддерживаю Джо Байдена, и наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что он преодолеет финишную прямую в ноябре" - сказал он.

Также президента Байдена призывает оставаться в гонке его семья.

Несмотря на провальное выступление на дебатах на прошлой неделе, "вся семья едина". Источник The New York Times отмечает о призывах к Байдену, со стороны его семьи, продолжать борьбу. "Он стоит и борется дальше", - сказал собеседник Times.

