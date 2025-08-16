Белый дом выходит на связь с ЕС: утром ожидается виртуальная встреча президента США с европейскими лидерами

$41.450.06
23:06 • 10403 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 15259 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 16121 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 15307 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 19223 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 91736 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 144500 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81262 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 137811 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55638 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений15 августа, 16:20 • 7318 просмотра
Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино15 августа, 16:28 • 11486 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня15 августа, 16:49 • 12778 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 15618 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo21:20 • 5312 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 144506 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 131127 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 137814 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 157376 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 243438 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Чак Шумер
Соединённые Штаты
Аляска
Украина
Белый дом
Вашингтон
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 100752 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 183168 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 129965 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 145164 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190944 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Northrop Grumman B-2 Spirit

Белый дом выходит на связь с ЕС: утром ожидается виртуальная встреча президента США с европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США Дональд Трамп после возвращения с Аляски проведет переговоры с лидерами Европейского Союза. Сегодня состоится встреча послов, а затем виртуальный разговор с главами европейских государств.

Белый дом выходит на связь с ЕС: утром ожидается виртуальная встреча президента США с европейскими лидерами

После возвращения с Аляски президент США Дональд Трамп готовится к серии важных переговоров с лидерами Европейского Союза. Сегодня утром запланирована встреча послов, а позже состоится виртуальный разговор с главами европейских государств. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Сегодня утром ожидается начало дипломатических консультаций между Дональдом Трампом и представителями ЕС. По данным источников из президентства ЕС, встреча послов от европейских стран состоится в 8:30 по британскому времени, после чего, вероятно, состоится виртуальная встреча Трампа с лидерами государств-членов ЕС.

После своего возвращения с Аляски Трамп дал интервью американским СМИ, в котором намекнул на намерение обсудить с европейскими лидерами последствия переговоров с владимиром путиным и перспективы будущих дипломатических шагов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после трехчасовой встречи с владимиром путиным на Аляске заявил о значительном прогрессе. Он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16.08.25, 04:33 • 546 просмотров

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты