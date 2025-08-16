Белый дом выходит на связь с ЕС: утром ожидается виртуальная встреча президента США с европейскими лидерами

После возвращения с Аляски президент США Дональд Трамп готовится к серии важных переговоров с лидерами Европейского Союза. Сегодня утром запланирована встреча послов, а позже состоится виртуальный разговор с главами европейских государств. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Сегодня утром ожидается начало дипломатических консультаций между Дональдом Трампом и представителями ЕС. По данным источников из президентства ЕС, встреча послов от европейских стран состоится в 8:30 по британскому времени, после чего, вероятно, состоится виртуальная встреча Трампа с лидерами государств-членов ЕС.

После своего возвращения с Аляски Трамп дал интервью американским СМИ, в котором намекнул на намерение обсудить с европейскими лидерами последствия переговоров с владимиром путиным и перспективы будущих дипломатических шагов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после трехчасовой встречи с владимиром путиным на Аляске заявил о значительном прогрессе. Он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

