Белый дом выходит на связь с ЕС: утром ожидается виртуальная встреча президента США с европейскими лидерами
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп после возвращения с Аляски проведет переговоры с лидерами Европейского Союза. Сегодня состоится встреча послов, а затем виртуальный разговор с главами европейских государств.
После возвращения с Аляски президент США Дональд Трамп готовится к серии важных переговоров с лидерами Европейского Союза. Сегодня утром запланирована встреча послов, а позже состоится виртуальный разговор с главами европейских государств. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Сегодня утром ожидается начало дипломатических консультаций между Дональдом Трампом и представителями ЕС. По данным источников из президентства ЕС, встреча послов от европейских стран состоится в 8:30 по британскому времени, после чего, вероятно, состоится виртуальная встреча Трампа с лидерами государств-членов ЕС.
После своего возвращения с Аляски Трамп дал интервью американским СМИ, в котором намекнул на намерение обсудить с европейскими лидерами последствия переговоров с владимиром путиным и перспективы будущих дипломатических шагов.
Напомним
Президент США Дональд Трамп после трехчасовой встречи с владимиром путиным на Аляске заявил о значительном прогрессе. Он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16.08.25, 04:33 • 546 просмотров