Білий дім виходить на зв’язок із ЄС: вранці очікується віртуальна зустріч президента США з європейськими лідерами

Після повернення з Аляски президент США Дональд Трамп готується до серії важливих переговорів із лідерами Європейського Союзу. Сьогодні вранці запланована зустріч послів, а пізніше відбудеться віртуальна розмова з главами європейських держав. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Сьогодні вранці очікується початок дипломатичних консультацій між Дональдом Трампом та представниками ЄС. За даними джерел із президентства ЄС, зустріч послів від європейських країн відбудеться о 8:30 за британським часом, після чого, ймовірно, відбудеться віртуальна зустріч Трампа із лідерами держав-членів ЄС.

Після свого повернення з Аляски Трамп дав інтерв’ю американським ЗМІ, у якому натякнув на намір обговорити з європейськими лідерами наслідки переговорів із володимиром путіним та перспективи майбутніх дипломатичних кроків.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після тригодинної зустрічі з володимиром путіним на Алясці заявив про значний прогрес. Він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського.

