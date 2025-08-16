Білий дім виходить на зв’язок із ЄС: вранці очікується віртуальна зустріч президента США з європейськими лідерами

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 10763 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 15979 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 16512 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 15664 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 19489 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 91863 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 144815 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81301 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 138064 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55648 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.6м/с
79%
753мм
Популярнi новини
Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр15 серпня, 16:20 • 7532 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 11643 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 12939 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 15789 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 7204 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 144819 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 131366 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 138068 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 157582 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 243624 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 7784 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 100857 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 183268 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 130051 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 145249 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Нафта
Безпілотний літальний апарат
B-2 Spirit

Білий дім виходить на зв’язок із ЄС: вранці очікується віртуальна зустріч президента США з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Президент США Дональд Трамп після повернення з Аляски проведе переговори з лідерами Європейського Союзу. Сьогодні відбудеться зустріч послів, а потім віртуальна розмова з главами європейських держав.

Білий дім виходить на зв’язок із ЄС: вранці очікується віртуальна зустріч президента США з європейськими лідерами

Після повернення з Аляски президент США Дональд Трамп готується до серії важливих переговорів із лідерами Європейського Союзу. Сьогодні вранці запланована зустріч послів, а пізніше відбудеться віртуальна розмова з главами європейських держав. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Сьогодні вранці очікується початок дипломатичних консультацій між Дональдом Трампом та представниками ЄС. За даними джерел із президентства ЄС, зустріч послів від європейських країн відбудеться о 8:30 за британським часом, після чого, ймовірно, відбудеться віртуальна зустріч Трампа із лідерами держав-членів ЄС.

Після свого повернення з Аляски Трамп дав інтерв’ю американським ЗМІ, у якому натякнув на намір обговорити з європейськими лідерами наслідки переговорів із володимиром путіним та перспективи майбутніх дипломатичних кроків.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після тригодинної зустрічі з володимиром путіним на Алясці заявив про значний прогрес. Він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16.08.25, 04:33 • 2104 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки