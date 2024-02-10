Белый дом: отчет спецпрокурора о памяти Байдена неточный и необоснованный

Белый дом резко раскритиковал доклад специального советника Министерства юстиции, в котором говорилось, что президент США Джо Байден страдает провалами в памяти. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что представитель офиса юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс, выступая в зале для брифингов Белого дома, раскритиковал отчет специального прокурора Роберта Хура. Он заявил, что отчет включает неточную, необоснованную и неуместную критику.

Мы просто отрицаем, что это правда заявил Сэмс.

В отчете, опубликованном в четверг, специальный прокурор Роберт Хур заявил, что он решил не возбуждать уголовные обвинения после 15-месячного расследования по поводу обращения Джо Байдена к секретным документам, потому что президент "сотрудничал со следствием".

Хур сказал, что Байдена будет трудно осудить, и назвал его "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью".

Вице-президент Камала Харрис также высказалась по этому поводу.

То, как было охарактеризовано поведение президента в этом докладе, не может быть правильным с точки зрения фактов и (является) явно политически мотивированным заявила она.

Сэмс отметил, что комментарий специального прокурора о том, что Байден не может вспомнить дату смерти своего сына, "действительно выходит за пределы дозволенного".

Дополнение

Байден яростно отреагировал в четверг вечером на комментарий Хура о своем сыне, подчеркнув: "Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос".

Сын Байдена Бо Байден умер в 2015 году от рака мозга.

Президент регулярно вспоминает о смерти своего сына, утешая родственников военнослужащих, погибших в бою, или жертв насилия с применением огнестрельного оружия, а также посещает могилу в годовщину смерти Бо 30 мая.

Байден заявил в интервью, что отчет специального прокурора был основан на его высказываниях 8 и 9 октября, когда речь шла об ответе США на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Сэмс объявил, что Байден приказал создать целевую группу для проверки обращения с секретной информацией в переходный период между действующим президентом и его преемником.

Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах