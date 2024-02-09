Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Президент США Джо Байден умышленно хранил секретные документы, но обвинения ему не будут предъявлять. Об этом заявило Министерство юстиции, передает УНН.

Детали

Мы пришли к выводу, что в этом деле нет оснований для предъявления уголовных обвинений говорится в заявлении спецпрокурора Роберта Хура, который назвал Байдена "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью".

Документы нашли во время обыска в доме Байдена в штате Делавэр в январе прошлого года. Часть относится к тому периоду, когда Байден был сенатором, другие - ко времени его пребывания на посту вице-президента.

После обнаружения секретных документов, как сообщалось, их передали в Национальный архив и Минюст.

Дополнение

В ходе расследования было проведено 173 беседы со 147 свидетелями, включая самого Байдена. Его формальный допрос состоялся в октябре.

В докладе отдельно отмечается, что во время разговоров офис спецпрокурора зафиксировал "значительные ограничения" в памяти Джо Байдена.

В частности, когда проводился допрос, президент не помнил, когда он был вице-президентом, а на второй день допроса - когда начался срок его полномочий на этой должности. Кроме того, как отмечается в докладе, Байден не помнил, когда умер его сын Бо.

Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

В 345-страничном докладе Минюста говорится о том, что действия Джо Байдена "представляют серьезный риск для национальной безопасности", но "устранение этих рисков путем предъявления уголовных обвинений не является разумной мерой".

Джо Байден приветствовал это решение и заявил, что "вопрос закрыт". Представители Дональда Трампа (его официально обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами) подвергли решение спецпрокурора резкой критике.