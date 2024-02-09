Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  126781 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  126923 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  154491 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  166140 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  189273 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  237318 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  254436 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234570 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.

Новости Мира •   •  1562 просмотра
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.

Политика •   •  2147 просмотра
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.

Война •   •  4173 просмотра
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.

Криминал и ЧП •   •  3099 просмотра
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.

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Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.

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Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Змиев Харьковской области, вызвав пожар, но никто не пострадал.

Война •   •  7739 просмотра
"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров

Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.

Новости Мира •   •  7898 просмотра
В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров

В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения

Херсон находится под интенсивными обстрелами российских войск из различных видов оружия.

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В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения

Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными

Благодаря сотрудничеству с ОАЭ и другими друзьями Украины, удалось вернулть домой еще 100 защитников из российского плена, а общее количество возвращенных с начала войны составляет 3135 человек.

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Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными