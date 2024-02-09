Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах
Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ
Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.
Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины
Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.
Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира
Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.
"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар
Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Змиев Харьковской области, вызвав пожар, но никто не пострадал.
В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров
Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.
В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения
Херсон находится под интенсивными обстрелами российских войск из различных видов оружия.
Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными
Благодаря сотрудничеству с ОАЭ и другими друзьями Украины, удалось вернулть домой еще 100 защитников из российского плена, а общее количество возвращенных с начала войны составляет 3135 человек.