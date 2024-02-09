Байдену не пред’являтимуть звинувачення у справі про секретні документи
Київ • УНН
Міністерство юстиції заявило, що хоча Байден ненавмисно зберігав секретні документи у себе вдома, йому не буде пред'явлено кримінальних звинувачень.
Президент США Джо Байден навмисне зберігав секретні документи, але звинувачення йому не пред'являтимуть. Про це заявило Міністерство юстиції, передає УНН.
Деталі
Ми дійшли висновку, що в цій справі немає підстав для пред'явлення кримінальних звинувачень
Документи знайшли під час обшуку в будинку Байдена в штаті Делавер у січні минулого року. Частина належить до того періоду, коли Байден був сенатором, інші — до часу його перебування на посаді віцепрезидента.
Після виявлення секретних документів, як повідомлялося, їх передали до Національного архіву та Мін'юсту.
Доповнення
Під час розслідування було проведено 173 бесіди зі 147 свідками, включаючи самого Байдена. Його формальний допит відбувся у жовтні.
У доповіді окремо наголошується, що під час розмов офіс спецпрокурора зафіксував "значні обмеження" у пам'яті Джо Байдена.
Зокрема, коли проводився допит, президент не пам'ятав, коли він був віце-президентом, а другого дня допиту – коли почався термін його повноважень на цій посаді. Крім того, як зазначається у доповіді, Байден не пам'ятав, коли помер його син Бо.
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У 345-сторінковій доповіді Мін'юсту йдеться про те, що дії Джо Байдена "являють серйозний ризик для національної безпеки", але "усунення цих ризиків шляхом пред'явлення кримінальних звинувачень не є розумним заходом".
Джо Байден привітав це рішення і заявив, що "питання закрите". Представники Дональда Трампа (його офіційно звинувачували у неналежному поводженні із секретними документами) піддали рішення спецпрокурора різкій критиці.
Як ми можемо довіряти його здатності керувати нашою країною, якщо його пам'ять має „значні обмеження"??!!