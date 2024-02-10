Білий дім: звіт спецпрокурора про пам'ять Байдена неточний і необґрунтований
Київ • УНН
Білий дім різко розкритикував звіт спеціального радника, в якому йшлося про те, що президент Байден страждає на провали в пам'яті, заперечивши ці твердження як неточні та політично вмотивовані.
Білий дім різко розкритикував доповідь спеціального радника Міністерства юстиції, в якій говорилося, що президент США Джо Байден страждає на провали в пам'яті. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що представник офісу юрисконсульта Білого дому Ян Семс, виступаючи у залі для брифінгів Білого дому, розкритикував звіт спеціального прокурора Роберта Хура. Він заявив, що звіт включає неточну, необґрунтовану та недоречну критику.
Ми просто заперечуємо, що це правда
У звіті, опублікованому в четвер, спеціальний прокурор Роберт Хур заявив, що він вирішив не порушувати кримінальні звинувачення після 15-місячного розслідування з приводу звернення Джо Байдена до секретних документів, тому що президент "співпрацював зі слідством".
Хур сказав, що Байдена буде важко засудити, і назвав його "благонамірною людиною похилого віку з поганою пам'яттю".
Віце-президент Камала Харріс також висловилася із цього приводу.
Те, як було охарактеризовано поведінку президента в цій доповіді, не може бути правильною з погляду фактів і (є) явно політично мотивованою
Семс зазначив, що коментар спеціального прокурора про те, що Байден не може згадати дату смерті свого сина, "справді виходить за межі дозволеного".
Доповнення
Байден затято відреагував у четвер увечері на коментар Хура про свого сина, підкресливши: "Як, чорт забирай, він сміє порушувати це питання".
Син Байдена Бо Байден помер у 2015 році від раку мозку.
Президент регулярно згадує про смерть свого сина, втішаючи родичів військовослужбовців, які загинули в бою, або жертв насильства із застосуванням вогнепальної зброї, а також відвідує могилу у річницю смерті Бо 30 травня.
Байден заявив в інтерв'ю, що звіт спеціального прокурора був заснований на його висловлюваннях 8 та 9 жовтня, коли йшлося про відповідь США на напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Семс оголосив, що Байден наказав створити цільову групу для перевірки поводження із секретною інформацією у перехідний період між чинним президентом та його наступником.
Байдену не пред’являтимуть звинувачення у справі про секретні документи09.02.24, 02:39 • 128974 перегляди