Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Конгресс США внести на рассмотрение законопроект о предоставлении помощи Украине. Об этом она сообщила во время брифинга, передает УНН.

Детали

Мы видели, как за последние несколько недель, несколько месяцев Украина теряет позиции на поле боя. И это из-за бездействия Конгресса. Мы должны продолжать нашу поддержку, как мы поддерживали украинцев уже более двух лет, ведь они борются за свою свободу и демократию заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что если бы спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект о помощи Украине, то этот документ получил бы "подавляющую поддержку".

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