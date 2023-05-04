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Бельгия изучает возможности аккумулирования средств из замороженных российских активов на восстановление Украины

Бельгия изучает возможности аккумулирования средств из замороженных российских активов на восстановление Украины

Киев • УНН

 • 993551 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Бельгия изучает возможности привлечения средств из замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщил на пресс-конференции в Гаагепремьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В марте прошлого года Бельгия арестовала 197 млн евро доходов с российских активов. Мы используем эти средства исключительно на поддержку украинских беженцев в Бельгии. Но я убежден, что мы должны идти дальше – не только замораживанием процентов с активов, но и также конфискацией самих российских активов. С начала войны бельгийские агентства заморозили 58 млрд евро российских активов центрального банка россии. Сейчас мы исследуем, как мы можем полностью использовать доходы с этих российских активов на поддержку восстановления Украины, и Бельгия готова играть ведущую роль в Европейской комиссии”, – заявил он.

Дополнение

Бельгия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины.

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