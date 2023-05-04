Бельгія вивчає можливості акумулювання коштів із заморожених російських активів на відбудову України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Бельгія вивчає можливості залучення коштів із заморожених російських активів для відбудови України, повідомив на пресконференції у Гаазі прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає кореспондент УНН.
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“В березні минулого року Бельгія арештувала 197 млн євро доходів з російських активів. Ми використовуємо ці кошти виключно на підтримку українських біженців у Бельгії. Але я переконаний, що ми повинні йти далі – не лише замороженням відсотків з активів, але і також конфіскацією самих російських активів. Від початку війни бельгійські агенції заморозили 58 млрд євро російських активів центрального банку росії. Зараз ми досліджуємо, як ми можемо повністю використовувати доходи із цих російських активів на підтримку відбудови України, і Бельгія готова грати ведучу роль в Європейській комісії”, – заявив він.
Доповнення
Бельгія анонсувала новий пакет військової допомоги для України.