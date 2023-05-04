Бельгія анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо під час пресконференції у Гаазі анонсував новий пакет військової допомоги для України, передає кореспондент УНН.
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“Ми маємо продовжувати демонструвати солідарність з Україною. Ми будемо продовжувати цю підтримку, та будемо продовжувати демонструвати солідарність з Україною. Тепер наша черга допомогти Україні знову позбутися жорстокої та незаконної окупації. Саме тому Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги для України”, – заявив він.
Доповнення
У березні Бельгія повідомила, що відправить 240 армійських вантажівок Volvo до України.
Також країна визнала Голодомор геноцидом українського народу.