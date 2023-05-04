Бельгия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время пресс-конференции в Гааге анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, передает корреспондент УНН.
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“Мы должны продолжать демонстрировать солидарность с Украиной. Мы будем продолжать эту поддержку, и будем продолжать демонстрировать солидарность с Украиной. Теперь наша очередь помочь Украине снова избавиться от жестокой и незаконной оккупации. Именно поэтому Правительство Бельгии готовит новый пакет военной помощи для Украины”, – заявил он.
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В марте Бельгия сообщила, что отправит 240 армейских грузовиков Volvo в Украину.
Также страна признала Голодомор геноцидом украинского народа.