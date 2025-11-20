беларусь будет покрывать долги за счет помощи россии из-за дефицита валютных резервов - разведка

$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9502 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12612 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20337 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27326 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39568 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22355 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24856 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25216 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22448 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
публикации
Эксклюзивы
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5586 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12600 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22572 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39562 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58623 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6150 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39202 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53081 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74913 просмотра
беларусь будет покрывать долги за счет помощи россии из-за дефицита валютных резервов - разведка

Киев • УНН

 • 3086 просмотра

беларусь признает дефицит валютных резервов для выплат долгов в 2026 году, имея лишь $5,3 млрд для оперативных платежей из $13,7 млрд на бумаге. Минфин планирует привлечь дополнительные ресурсы от россии для покрытия дефицита.

беларусь будет покрывать долги за счет помощи россии из-за дефицита валютных резервов - разведка

беларусь признает дефицит валютных резервов для выплат долгов в 2026 году. Хотя на бумаге они достигают $13,7 млрд, для оперативных платежей доступно лишь $5,3 млрд. Минфин планирует привлечь дополнительные ресурсы от россии. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Валютные резервы Беларуси на бумаге выглядят значительными – $13,7 млрд на 1 ноября – но ликвидности катастрофически не хватает. Лишь $5,3 млрд доступны для оперативных внешних платежей; около $7 млрд приходится на золото, которое из-за санкций придется продавать с дисконтом; еще $1,4 млрд – специальные права заимствования МВФ, фактически недоступные для выплат. Следовательно, реальные ресурсы для расчетов – ограничены и уязвимы

- говорится в сообщении.

В 2026-м платежи по долгу превышают эти возможности. рб нужно направить 17,7 млрд белорусских рублей на погашение и 6 млрд – на обслуживание обязательств, что в сумме дает около $8 млрд по текущему курсу. Из-за этой пропасти резервы могут быстро иссякнуть, если рассчитывать только на внутренние источники.

Официальное признание этого риска прозвучало от министра финансов юрия селиверстова: режим планирует привлечь дополнительные ресурсы от России для покрытия дефицита. Эта позиция отходит от недавних заявлений нацбанка о "самообеспечении" и намерениях использовать внутренние резервы, в частности планируемое сокращение запасов на $4,5 млрд.

Даже если кремль согласится помочь, возможности москвы ограничены: российский бюджет – с большим дефицитом, фонды для трансфертов сокращаются. Следовательно, вариант с полноценным "высыханием" финансов беларуси - реален: перспектива "денег нет и не будет" становится базовым сценарием на ближайший год

- добавили в разведке.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5290 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Беларусь
Служба внешней разведки Украины