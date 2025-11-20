беларусь будет покрывать долги за счет помощи россии из-за дефицита валютных резервов - разведка

беларусь признает дефицит валютных резервов для выплат долгов в 2026 году. Хотя на бумаге они достигают $13,7 млрд, для оперативных платежей доступно лишь $5,3 млрд. Минфин планирует привлечь дополнительные ресурсы от россии. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Валютные резервы Беларуси на бумаге выглядят значительными – $13,7 млрд на 1 ноября – но ликвидности катастрофически не хватает. Лишь $5,3 млрд доступны для оперативных внешних платежей; около $7 млрд приходится на золото, которое из-за санкций придется продавать с дисконтом; еще $1,4 млрд – специальные права заимствования МВФ, фактически недоступные для выплат. Следовательно, реальные ресурсы для расчетов – ограничены и уязвимы

В 2026-м платежи по долгу превышают эти возможности. рб нужно направить 17,7 млрд белорусских рублей на погашение и 6 млрд – на обслуживание обязательств, что в сумме дает около $8 млрд по текущему курсу. Из-за этой пропасти резервы могут быстро иссякнуть, если рассчитывать только на внутренние источники.

Официальное признание этого риска прозвучало от министра финансов юрия селиверстова: режим планирует привлечь дополнительные ресурсы от России для покрытия дефицита. Эта позиция отходит от недавних заявлений нацбанка о "самообеспечении" и намерениях использовать внутренние резервы, в частности планируемое сокращение запасов на $4,5 млрд.

Даже если кремль согласится помочь, возможности москвы ограничены: российский бюджет – с большим дефицитом, фонды для трансфертов сокращаются. Следовательно, вариант с полноценным "высыханием" финансов беларуси - реален: перспектива "денег нет и не будет" становится базовым сценарием на ближайший год