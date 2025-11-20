білорусь покриватиме борги за рахунок допомоги росії через дефіцит валютних резервів - розвідка

білорусь визнає дефіцит валютних резервів для виплат боргів у 2026 році. Хоча на папері вони сягають $13,7 млрд, для оперативних платежів доступно лише $5,3 млрд. Мінфін планує залучити додаткові ресурси від росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Валютні резерви білорусі на папері на вигляд значні – $13,7 млрд на 1 листопада – але ліквідності катастрофічно не вистачає. Лише $5,3 млрд доступні для оперативних зовнішніх платежів; близько $7 млрд припадає на золото, яке через санкції доведеться продавати з дисконтом; ще $1,4 млрд – спеціальні права запозичення МВФ, фактично недоступні для виплат. Отже, реальні ресурси для розрахунків – обмежені й уразливі - йдеться у повідомленні.

У 2026-му платежі з боргу перевищують ці можливості. рб потрібно спрямувати 17,7 млрд білоруських рублів на погашення та 6 млрд – на обслуговування зобов’язань, що в сумі дає близько $8 млрд за поточним курсом. Через цю прірву резерви можуть швидко вичерпатися, якщо розраховувати тільки на внутрішні джерела.

Офіційне визнання цього ризику пролунало від міністра фінансів Юрія Селиверстова: режим планує залучити додаткові ресурси від росії для покриття дефіциту. Ця позиція відходить від нещодавніх заяв нацбанку про "самозабезпечення" і наміри використовувати внутрішні резерви, зокрема плановане скорочення запасів на $4,5 млрд.

Навіть якщо кремль погодиться допомогти, можливості москви обмежені: російський бюджет – із великим дефіцитом, фонди для трансфертів скорочуються. Отже, варіант із повноцінним "висиханням" фінансів білорусі - реальний: перспектива "грошей нема й не буде" стає базовим сценарієм на найближчий рік - додали у розвідці.

