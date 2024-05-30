БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник

Бюро экономической безопасности проводит обыски на Одесской таможне по делу о "сером" экспорте зерна. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

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В частности, детективы БЭБ проводят следственные действия в помещении самой таможни, а также на таможенных постах. Идет изъятие документации. Как отмечают источники, нескольким лицам вручены подозрения по делу "серого" экспорта.

Эти обыски связаны со следственными действиями, которые детективы БЭБ накануне проводили в компании "Аттоло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею грозе и Владимиру Науменко. Ее подозревают в" сером "экспорте зерновых из терминала "Олимпекс" в Одесской области.

БЭБ разоблачило схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов путем использования реквизитов предприятий с признаками "рискованности" во время экспортных операций.

По данным следствия, фактическая доставка и наличный расчет осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном грозе и Науменко через компании "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпекс".

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