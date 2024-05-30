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БЕБ прийшло з обшуками на Одеську митницю у справі про "сірий" експорт зерна – джерело

БЕБ прийшло з обшуками на Одеську митницю у справі про "сірий" експорт зерна – джерело

Київ • УНН

 • 25519 перегляди

Детективи БЕБ проводять слідчі дії у приміщенні самої митниці, а також на митних постах та вилучають документацію. Як зазначають джерела, декільком особам вручені підозри по справі «сірого» експорту.

Бюро економічної безпеки проводить обшуки на Одеській митниці у справі про "сірий" експорт зерна. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Зокрема, детективи БЕБ проводять слідчі дії у приміщенні самої митниці, а також на митних постах. Йде вилучення документації. Як зазначають джерела, декільком особам вручені підозри по справі "сірого" експорту.

Ці обшуки пов’язані зі слідчими діями, які детективи БЕБ напередодні проводили в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко. Її підозрюють у "сірому" експорті зернових з термінала "Олімпекс " в Одеській області.

БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі і Науменко через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

Бізнесмени Гроза і Науменко змусили ексдиректора зернового терміналу "Олімпекс" працювати з підсанкційним Альперіним28.05.24, 13:26 • 118944 перегляди

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