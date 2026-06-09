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БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджет

Киев • УНН

 • 3298 просмотра

Даниил Гетманцев заявил о манипуляциях БЭБ с цифрами в отчете за 2025 год. Вместо 3,8 миллиарда гривен реально было возвращено лишь 47 миллионов.

БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджет

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал Бюро экономической безопасности за попытку обмануть членов комитета  использованием старых данных в отчетности по достижениям БЭБ за прошлый год, в частности возмещения убытков государству. По его словам, завышение показателей не только подрывает доверие к самому органу, но и ставит под сомнение реальные результаты борьбы с экономическими преступлениями, пишет УНН.

Вы не дадите мне солгать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность БЭБ, если что-то происходит позитивное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитируете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022 по 2024. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ?

- спросил Гетманцев у руководства, однако этот вопрос остался без ответа.

Председатель налогового комитета подчеркнул, что его выводы основываются не на предположениях, а на анализе конкретных платежных поручений с указанием дат проведения платежей.

У нас есть конкретные таблички с перечнем платежных поручений по датам - каждое платежное поручение, где мы, сопоставив все эти цифры (…) оно все понятно и все видно, что собственно это предыдущие периоды

- пояснил Гетманцев.

По его словам, если учитывать только фактические поступления за 2025 год на соответствующие бюджетные счета, сумма возмещения составляет лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.

Отдельно председатель налогового комитета обратил внимание на практику, которая, по его мнению, искажает реальную картину результативности работы правоохранителей.

Он привел пример дела примерно на 70 млн грн, где компания внесла средства для урегулирования претензий в рамках уголовного производства в 2024 году. После этого производство было закрыто, а сама сумма попала в статистику БЭБ как возмещенные государству убытки.

Однако впоследствии предприятие вернуло эти средства из бюджета как переплату налоговых обязательств.

Не надо выдавать победы, которых нет. Вы этим дискредитируете себя, вы этим дискредитируете доверие к себе и ставите под сомнение реальные победы, которые у вас есть

- подчеркнул Гетманцев, призвав БЭБ не кормить общество презентациями.

Кризис доверия к Бюро

Заявление Гетманцева только усилило уже существующие претензии к Бюро экономической безопасности из-за коррупционных разоблачений сотрудников БЭБ, критики бизнес-сообщества относительно использования уголовных производств как инструмента давления и дискуссии о необходимости проверки дел, которые расследует бюро.

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения

- отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ на предмет их заказности. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа. 

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении по меньшей мере пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине. 

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.

Евгений Царенко

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Украина