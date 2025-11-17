BBC решительно настроена бороться с обвинениями Трампа в клевете
Киев • УНН
Глава BBC заявил, что компания не видит оснований для иска Дональда Трампа из-за редактирования его речи и готова отстаивать свою позицию. Трамп планирует подать в суд на 1-5 миллиардов долларов за монтаж его речи от 6 января 2021 года.
Глава BBC Самир Шах заявил, что компания не видит оснований для судебного иска от президента США Дональда Трампа из-за редактирования его речи и готова отстаивать свою позицию в случае подачи иска. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В пятницу Трамп сообщил, что планирует подать в суд на британскую телекомпанию на сумму от 1 до 5 млрд долларов после того, как BBC смонтировала отрывки его речи от 6 января 2021 года, создав впечатление, что он призывал к насилию во время штурма Капитолия.
Я хочу быть с вами предельно откровенным – наша позиция не изменилась. Нет оснований для иска о клевете, и мы намерены бороться с этим
Он также отметил необходимость защиты финансирования BBC и интересов британской общественности.
Документальный фильм, подготовленный третьей стороной, показал отрывки речи Трампа, где он говорит: "Мы пойдем в Капитолий" и "деремся, как в аду". На самом деле эти слова были вырваны из контекста – Трамп на самом деле говорил о поддержке сенаторов и конгрессменов.
Адвокаты Трампа планируют подавать иск во Флориде, минуя Великобританию из-за истечения срока для подачи. В ответ BBC вероятно будет утверждать, что программа не транслировалась в США и не имела злого намерения вредить репутации Трампа.
