В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
14:33 • 14484 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 16324 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 17520 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
17 листопада, 12:28 • 19501 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 19316 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
17 листопада, 07:00 • 43844 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25409 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19519 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21851 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
The New York Times

BBC рішуче налаштована боротися зі звинуваченнями Трампа у наклепі

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Голова BBC заявив, що компанія не бачить підстав для позову Дональда Трампа через редагування його промови та готова відстоювати свою позицію. Трамп планує подати до суду на 1-5 мільярдів доларів за монтаж його промови від 6 січня 2021 року.

BBC рішуче налаштована боротися зі звинуваченнями Трампа у наклепі

Голова BBC Самір Шах заявив, що компанія не бачить підстав для судового позову від президента США Дональда Трампа через редагування його промови та готова відстоювати свою позицію у разі подачі позову. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю Трамп повідомив, що планує подати до суду на британську телекомпанію на суму від 1 до 5 млрд доларів після того, як BBC змонтувала уривки його промови від 6 січня 2021 року, створивши враження, що він закликав до насильства під час штурму Капітолію.

Керівники BBC йдуть у відставку через скандал з підробкою промови Трампа10.11.25, 01:59 • 18338 переглядiв

Я хочу бути з вами гранично відвертим – наша позиція не змінилася. Немає підстав для позову про наклеп, і ми маємо намір боротися з цим 

– заявив голова ВВС.

Він також зазначив про необхідність захисту фінансування BBC та інтересів британської громадськості.

Прессекретарка Трампа назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною"08.11.25, 21:08 • 6866 переглядiв

Документальний фільм, підготовлений третьою стороною, показав уривки промови Трампа, де він каже: "Ми підемо до Капітолію" і "б'ємося, як у пеклі". Насправді ці слова були вирвані з контексту – Трамп насправді говорив про підтримку сенаторів та конгресменів.

Адвокати Трампа планують подавати позов у Флориді, оминаючи Великобританію через закінчення терміну для подачі. У відповідь BBC ймовірно стверджуватиме, що програма не транслювалася у США і не мала злим наміром шкодити репутації Трампа.

BBC вибачилася перед Трампом за монтаж промови, але відмовилася сплачувати компенсацію в $1 млрд13.11.25, 23:21 • 36000 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Фільм
Reuters
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Флорида