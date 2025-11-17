BBC рішуче налаштована боротися зі звинуваченнями Трампа у наклепі

Голова BBC Самір Шах заявив, що компанія не бачить підстав для судового позову від президента США Дональда Трампа через редагування його промови та готова відстоювати свою позицію у разі подачі позову. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю Трамп повідомив, що планує подати до суду на британську телекомпанію на суму від 1 до 5 млрд доларів після того, як BBC змонтувала уривки його промови від 6 січня 2021 року, створивши враження, що він закликав до насильства під час штурму Капітолію.

Керівники BBC йдуть у відставку через скандал з підробкою промови Трампа

Я хочу бути з вами гранично відвертим – наша позиція не змінилася. Немає підстав для позову про наклеп, і ми маємо намір боротися з цим – заявив голова ВВС.

Він також зазначив про необхідність захисту фінансування BBC та інтересів британської громадськості.

Прессекретарка Трампа назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною"

Документальний фільм, підготовлений третьою стороною, показав уривки промови Трампа, де він каже: "Ми підемо до Капітолію" і "б'ємося, як у пеклі". Насправді ці слова були вирвані з контексту – Трамп насправді говорив про підтримку сенаторів та конгресменів.

Адвокати Трампа планують подавати позов у Флориді, оминаючи Великобританію через закінчення терміну для подачі. У відповідь BBC ймовірно стверджуватиме, що програма не транслювалася у США і не мала злим наміром шкодити репутації Трампа.

BBC вибачилася перед Трампом за монтаж промови, але відмовилася сплачувати компенсацію в $1 млрд